Coronavirus: Interdicţie de circulaţie pe timpul nopţii în Melbourne In al doilea cel mai mare oras din Australia, Melbourne, guvernul regional a anuntat o interdictie de circulatie pe timpul noptii, deoarece cazurile de COVID-19 continua sa creasca, in cea mai mare parte din cauza transmiterii comunitare, in pofida restrictiilor puternice, informeaza dpa duminica.



Statul Victoria, a carui capitala este Melbourne, se afla in criza de cand a fost lovit de al doilea val de COVID-19 in iunie, inregistrand joi un record de 723 de cazuri noi.



Premierul din Victoria, Daniel Andrews, a anuntat duminica sapte decese si 671 de noi cazuri de boala… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

