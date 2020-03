Donald Trump a anuntat sambata extinderea la Regatul Unit si Irlanda a interdictiei de intrare in Statele Unite deja in vigoare pentru cetatenii care au calatorit recent in tarile europene din spatiul Schengen, relateaza AFP. Presedintele american a confirmat intr-o conferinta de presa ca aceasta masura va afecta in curand si aceste doua tari. ''Suspendam toate calatoriile din Regatul Unit si Irlanda. Aceasta masura va intra in vigoare luni, la miezul noptii'', ora Washingtonului, marti la 04:00 GMT, a precizat vicepresedintele american Mike Pence. ''Americanii din Regatul…