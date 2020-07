Stiri pe aceeasi tema

- Matt Hancock, ministrul britanic al sanatatii, a declarat joi ca este ingrijorat de un al doilea val de infectii cu coronavirus in Europa, subliniind ca guvernul de la Londra nu va ezita sa revina la masurile de carantina, daca va fi necesar, pentru a asigura securitatea sanitara in Marea Britanie.

- Guvernul britanic va face purtarea mastii in magazinele din Anglia obligatorie in incercarea de a opri raspandirea coronavirusului in timp ce tara se redeschide, a informat luni seara presa locala, scrie Agerpres.Acoperirea fetei va fi obligatorie in magazine din 24 iulie, potrivit media britanice,…

- Marea Britanie va prezenta in cursul saptamanii viitoare planul sau de relaxare a masurilor de izolare adoptate pentru a lupta impotriva epidemiei de coronavirus, a anuntat duminica ministrul sanatatii britanic Matt Hancock, citat de Reuters. Planul de iesire din izolare ar putea cuprinde o relaxare…

- Guvernul de la Londra a aprobat reluarea competitiilor sportive, de la 1 iunie, dupa o intrerupere de aproape trei luni, din cauza pandemiei de coronavirus, scrie Reuters. Primul eveniment important care va avea loc va fi pe data de 6 iunie, cursa hipica de la Newmarket. Niciun eveniment sportiv nu…

- Oficialii de la Londra nu cred ca vacanțele peste hotare vor fi posibile vara aceasta, scrie Reuters.Ministrul britanic al Sanatații, Matt Hancock, le-a dat o veste proasta cetațenilor care sperau sa plece in aceasta vara intr-o vacanța peste granița.Intrebat la ITV daca oamenii ar trebui sa accepte…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson a declarat miercuri ca are planuri sa relaxeze unele restrictii pentru combaterea COVID-19 saptamana viitoare, dar a avertizat ca ridicarea masurilor prea devreme ar putea adanci criza economica din Marea Britanie, relateaza DPA, informeaza AGERPRES . “Vrem, daca…

- Ministrul britanic al sanatatii, Matt Hancock, a respins miercuri acuzatia ca guvernul de la Londra a expus batranii din aziluri la riscuri suplimentare prin favorizarea spitalelor pentru combaterea epidemiei de COVID-19, transmite Reuters. O ancheta a agentiei citate a aratat ca politicile…