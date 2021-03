Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Externe de la Beijing a negat joi ca diplomatilor americani din China li s-a cerut sa faca teste anale pentru COVID-19, dupa aparitia in media a unor plangeri in legatura cu o astfel de procedura, relateaza Reuters. Site-ul american Vice a citat miercuri un oficial al Departamentului de…

- China a inregistrat 109 de contaminari cu noul coronavirus in ultimele 24 de ore, la fel ca si cu o zi mai inainte, au anuntat luni autoritatile sanitare chineze, relateaza Reuters, potrivit news.ro. Comisia Nationala chineza a Sanatatii a anuntat intr-un comunicat ca a inregistrat 93 de infectari…

- Economia chineza a luat viteza în ultimul trimestru al anului trecut, creșterea consemnata depașind estimarile, aceasta țara încheind dificilul an 2020 într-o forma remarcabil de buna și fiind pe cale sa creasca și mai mult în 2021, deși pandemia continua sa loveasca restul lumii,…

- Numarul zilnic al cazurilor noi de coronavirus s-a dublat in China, ceea ce a condus la o inasprire a restrictiilor de circulatie, iar in capitala pasagerii trebuie sa scaneze un cod de sanatate inainte de a se putea urca in taxi sau in masinile firmelor de ride-hailing, au anuntat duminica autoritatile,…

- Oamenii de stiinta nu sunt 100% increzatori ca vaccinurile anti-COVID-19 vor functiona si in cazul noii variante de coronavirus de tip nou detectate in Africa de Sud, a afirmat luni Robert Peston, editor politic al canalului ITV, citand un consilier stiintific neidentificat al guvernului britanic, relateaza…

- Ungaria a primit primul transport de vaccin anti-coronavirus sambata dimineata, iar dozele ajung pentru vaccinarea a 4.875 de oameni, a relatat agentia publica MTI. Vaccinurile au fost transportate la Budapesta sub escorta politiei. "Am inceput vaccinarea personalului medical, potrivit unui plan prestabilit",…

- Autoritatile ungare au inceput sambata vaccinarea anti-coronavirus cu vaccinul Pfizer-BioNTech a angajatilor din sectorul medical, cu o zi mai devreme decat in majoritatea tarilor Uniunii Europene, transmite Reuters. Ungaria a primit primul transport de vaccin anti-coronavirus sambata dimineata, iar…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a asigurat ca Beijingul saluta apropiata venire in China a unei echipe internationale de ancheta privind COVID-19, prevazuta pentru luna ianuarie, relateaza joi agentia Reuters. China s-a opus vehement apelurilor la lansarea unei anchete internationale privind…