- Administratia americana pentru alimente si medicamente (FDA) se declara ingrijorata din cauza unui posibil risc de inflamație cardiaca provocata de vaccinul Novavax. In cadrul studiului efectuat de companie pe aproape 30.000 de pacienți, desfașurat intre decembrie 2020 și septembrie 2021, au existat…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat duminica, la Antena 3, ca este exclus riscul unei pandemii de variola maimutei. „Nici vorba de pandemie. Este exclus așa ceva. Rata de reproducere a acestei infectii este mult sub 1, este 0,3. Stiți bine ca pentru infecția cu noul coronavirus am plecat…

- SUA se confrunta cu un noul val COVID. Noile contaminari s-au triplicat in ultima luna, motiv pentru care experții iau in considerare a 4-a doza de vaccin pentru cei care au sub 50 de ani. De asemenea, SUA vor sa afle daca tratamentul cu Paxlovid trebuie prelungit. Oficialii din sanatate iau in considerare…

- Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA) a limitat utilizarea vaccinului anti-COVID-19 al companiei Johnson & Johnson pentru adulți din cauza riscului unui sindrom rar de coagulare a sangelui. Vaccinul J&J, care a primit autorizația americana in februarie 2021 pentru adulți, poate…

- Liderul de onoare al PSRM, Igor Dodon, spune ca nu vede riscuri ca țara noastra sa fie atacata de Federația Rusa. „Daca actuala conducere va veni cu provocari, atunci da- riscam sa avem probleme, daca va menține neutralitatea atunci nu trebuie sa avem aici probleme”, a declarat Dodon, la o emisiune…