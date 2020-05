Coronavirus: Industria turismului din Turcia s-a prăbuşit, din cauza restricţiilor Industria turismului din Turcia aproape s-a oprit, în aprilie numarul vizitatorilor straini a scazut cu 99%, comparativ cu perioada similara din 2019, din cauza restrictiilor de calatorie adoptate pentru a stopa raspândirea pandemiei de coronavirus (COVID-19), transmite Reuters.

Luna trecuta, au sosit în Turcia 24.238 de turisti straini, fata de 3,29 milioane în aprilie 2019, arata datele publicate vineri de Ministerul Turismului.

În primele patru luni din acest an, numarul vizitatorilor straini a scazut cu peste 50%, la 4,3 milioane, de la 8,7 milioane în… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Industria turismului din Turcia aproape s-a oprit, in aprilie numarul vizitatorilor straini a scazut cu 99%, comparativ cu perioada similara din 2019, din cauza restrictiilor de calatorie adoptate pentru a stopa raspandirea pandemiei de coronavirus (COVID-19), transmite Reuters. Luna trecuta,…

- Prim-miniștrii din Romania, Grecia, Bulgaria, Serbia au discutat ieri cum sa deschida granițele intre ele. Spre deosebire de celelalte state balcanice care au participat la acest format cvadrilateral, Romania nu este inca hotarata sa deschida granițele de la 1 iunie. In schimb, premierul bulgar Boyko…

- Motocilcliștii din categoria „ Adventure ” nu țin cont de cați cai putere trebuie sa aiba „motorul” ca sa parcurga distanțe uluitoare pe doua roți, cel puțin unii dintre ei. Cu cat mai mica, mai ușoara și mai ușor de reparat, pare a fi motocicleta perfecta pentru aventurieri. Britanicul Nathan Millward…

- Turismul intern in Bulgaria se va relua in 13 mai, cand se va incheia starea de urgenta, dar nu este clar cand va incepe tara sa primeasca vizitatori straini, a afirmat vineri ministrul Turismului, Nikolina Angelkova, la postul national de televiziune, informeaza publicatia Sofia Globe, potrivit…

- Turismul reprezinta peste 10% din PIB-ul Uniunii Europene si circa 12% din locurile de munca. La nivel mondial, tarile Uniunii Europene se afla pe primul loc ca destinatii turistice, cu peste 40% din piata si 562 milioane de sosiri internationale, cu noua ani consecutivi de crestere sustinuta, conform…

- Turcia a anuntat miercuri inchiderea frontierelor terestre cu Grecia si Bulgaria pentru tranzitul persoanelor, in cadrul masurilor de limitare a propagarii noului coronavirus, transmit AFP si Reuters. Punctele de trecere de la frontierele cu cei doi vecini vor fi inchise incepand de miercuri de la miezul…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a precizat miercuri ca Politia de Frontiera urmareste toate cursele aeriene cu escala catre Romania, astfel ca pasagerii nu pot ascunde din ce tara au plecat, adaugand ca au existat cazuri in care s-a incercat inducerea in eroare a autoritatilor.…

- Romania ramane deocamdata o destinatie sigura in pofida epidemiei de coronavirus, desi este afectata de anularile turistilor straini, in special ale celor din Italia si Germania, sustine Traian Badulescu, consultant in turism. El afirma ca in acest an romanii vor calatori, probabil, mai…