Coronavirus: Indonezia amână pentru decembrie alegerile locale din cauza epidemiei Indonezia a amanat pentru luna decembrie alegerile locale ce urmau sa aiba loc in septembrie, o decizie luata din cauza epidemiei provocate de noul coronavirus, a comunicat miercuri secretariatul guvernului, transmite DPA. Presedintele Joko Widodo a semnat luni un decret de urgenta privind amanarea scrutinului, a precizat secretariatul. La 23 septembrie, indonezienii erau chemati sa aleaga noua guvernatori, 27 de primari si 224 de sefi de districte. Noua data a desfasurarii alegerilor este 9 decembrie. Indonezia a raportat marti cel mai ridicat bilant zilnic de noi infectari, 484, ce ridica numarul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Este din ce in ce mai puțin probabil ca alegerile locale sa aiba in 28 iunie", a spus primul ministru, in condițiile in care hotararea pentru organizarea scrutinului ar trebui emisa "cel tarziu in zece aprilie". "Nu putem sa ne permite sa facem alegeri in care sa stranga candidații semnaturi,…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a declarat, marti, ca alegerile locale programate in luna iunie in Romania trebuie amanate pentru septembrie. "Razboiul contra Epidemiei de Coronavirus este tot ce conteaza acum/grija fata de oamenii afectati direct si indirect/masurile pentru asigurarea…

- In Franta a avut loc duminica primul tur al alegerilor locale, in conditiile epidemiei de COVID-19. Prezenta la urne a stabilit un nou record de absenteism, consemneaza AFP preluat de agerpres. La ora locala 20 (21.00 ora Romaniei), cand s-au inchis urnele, institutele de sondaj estimau ca au votat…

- Pentru a veni in sprijinul contribuabililor, in contextul riscului de raspandire a epidemiei cu COVID-19, se proroga primul termen de plata a impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren, respectiv a impozitului pe mijloacele de transport, aferente acestui an de la 31 martie 2020, la 30 IUNIE 2020.…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a spus, duminica seara, ca alegerile locale ar trebui amanate pana dupa stingerea epidemiei de coronavirus. „In toate țarile se iau masuri a de a anula...

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat duminica, la Romania TV, ca ar trebui analizat daca nu se impune amanarea alegerilor locale "pana dupa stingerea epidemiei de coronavirus".Alegerile locale vor avea loc in vara acestuia an, cel mai probabil in luna iunie. "Vedem o serie de riscuri…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat duminica, la un post de televiziune, ca ar trebui analizat daca nu se impune amanarea alegerilor locale "pana dupa stingerea epidemiei de coronavirus", el adaugand ca organizarea sectiilor de votare in scoli ar fi "un mediu perfect de raspandire…

- Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu propune amanarea alegerilor locale „pana dupa stingerea crizei provocate de coronavirus“, considerand ca acesta ar fi un gest de responsabilitate. In ceea ce priveste alegerile anticipate, dorite de PNL si de presedintele Klaus Iohannis, liderul ALDE afirma ca, in…