Coronavirus: India ridică o parte din restricţiile privind călătoriile şi eliberarea de vize India a anuntat joi ca va ridica o parte dintre restrictiile de calatorie si de eliberare a vizelor, introduse in contextul pandemiei, in conditiile in care numarul de contaminari zilnice cu noul tip de coronavirus continua sa inregistreze un trend descendent, informeaza dpa.



Cetatenii straini care doresc sa viziteze India pentru afaceri, conferinte, lucru, studii, cercetare sau din motive medicale pot aplica pentru vize, iar cei ale caror vize au expirat pot reaplica, a anuntat Ministerul de Interne al Indiei.



Insa calatoriile pentru turistii din alte tari raman interzise… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

