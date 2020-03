Coronavirus: India, în carantină totală pentru trei săptămâni Premierul indian Narendra Modi a ordonat marti carantinarea totala a Indiei, gigant cu 1,3 miliarde de locuitori, timp de trei saptamani, pentru a stavili pandemia de coronavirus, informeaza AFP. ‘Incepand de azi (marti) miezul noptii, toata tara va intra in carantina. Pentru a salva India, pentru a salva fiecare cetatean, pe voi, familia voastra’, a declarat seful guvernului indian in timpul unui discurs televizat catre natiune. ‘Daca cele 21 de zile nu vor fi respectate, tara si familia voastra se vor intoarce cu 21 de ani in urma’, a atentionat liderul nationalist hindus. Premierul Modi le-a… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

