Stiri pe aceeasi tema

- Numarul dozelor administrate in India in cadrul programului national de vaccinare impotriva COVID-19 a atins pragul de 2 miliarde, duminica, in timp ce dozele de rapel au devenit disponibile pentru toate persoanele adulte, in contextul in care cazurile zilnice de infectare au atins nivelul maxim din…

- Populatia mondiala continua sa creasca, insa ritmul incetineste, conform unui raport al ONU, publicat luni pentru a marca Ziua Mondiala a Populatiei , potrivit DPA. „In 2020, rata de crestere a populatiei globale a scazut sub 1% pe an pentru prima data dupa 1950”, se arata in raport. In ciuda diferentelor…

- Numarul cazurilor de infectare cu coronavirus crește alarmant de la o saptamana la alta, in Romania. Ministerul Sanatatii a anuntat ca, incepand de marti, se revine la raportarea zilnica privind cazurile de COVID-19.

- Numarul cazurilor de COVID-19 crește alarmant, iar de marți se revine la raportarea zilnica a cazurilor. DSP a cerut spitalelor sa reactiveze planurile de reziliența pentru COVID-19. O adresa trimisa in aceasta dimineața managerilor de spitale de catre Direcția de Sanatate Publica București arata…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 17 cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 575 teste efectuate (din care 357 teste rapide). Coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, este in…

- Pastila anti-COVID-19 dezvoltata de grupul farmaceutic Pfizer, comercializata sub denumirea de Paxlovid, "face diferenta" permitand limitarea numarului de spitalizari si de decese intr-o perioada in care Statele Unite se confrunta cu un nou val epidemiologic, a declarat

- Capitala Chinei, Beijing, redeschide spitalele modulare din cauza inmulțirii cazurilor de COVID. Beijingul se confrunta cu noi focare de coronavirus, inclusiv in zone complet inchise, cum ar fi unitațile medicale.

- Numarul zilnic al cazurilor de COVID aproape s-a dublat in ultima zi, ajungand la peste 2.000 pentru prima data in ultima luna, iar intr-un stat din sudul tarii a raportat o crestere accentuata a numarului de decese asociate virusului.