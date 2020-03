Natiunile Unite au salutat joi proclamarea incetarii focului in mai multe tari aflate in conflict, dupa apelul organizatiei de la New York de a se pune capat luptelor ca urmare a pandemiei COVID-19, demersuri pe cale de a fi sustinute de rezolutii ale Consiliului de Securitate si Adunarii Generale ale ONU, transmite AFP. Incetarea focului a fost mentionata in ultimele zile in Filipine, Camerun, Yemen si Siria. Luni, secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a facut un apel solemn "la incetarea imediata a focului, oriunde in lume", pentru a proteja de "furia" COVID-19 populatia civila cea mai…