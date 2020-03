Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat ca inca patru cazuri de infectare cu coronavirus au fost confirmate vineri. Al 83-lea caz este un barbat de 32 de ani din Timisoara, venit din Italia in 12 martie si aflat in carantina. Pacientul 84 este o femeie de 41 de ani, din Timisoara, venita din Italia…

- Inca 4 cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost confirmate oficial, numarul la nivel național ajungand la 86, a transmis Grupul de Comunicare Strategica. Caz 83 – Barbat, 32 ani din Timișoara, venit din Italia in 12.03, aflat in carantina, confirmat in 13. 03; Caz 84 – Femeie, 41 ani, din Timișoara,…

- Inca 4 cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost confirmate oficial, numarul la nivel național ajungand la 86, anunta Grupul de Comunicare Strategica.Caz 83 - Barbat, 32 ani din Timișoara, venit din Italia in 12.03, aflat in carantina, confirmat in 13. 03; Caz 84 - Femeie, 41…

- UPDATE, 13 martie 2020 – Grupul de Comunicare Strategica (GCS) anunta joi seara inca sapte cazuri noi de coronavirus, numarul acestora la nivel national ajungand la 59. Este vorba despre un barbat de 53 ani, din Covasna, care a veni din Trentino, Italia, pe data de 8 martie si autoizolat la domiciliu,…

- Al 52-lea caz de coronavirus a fost diagnosticat joi este o femeie de 33 de ani care lucreaza in Italia si care s-a intors marti in tara, iar al 51-lea caz este un sofer de TIR din Mures, care a calatorit in Italia, transmite Grupul de Comunicare Strategica.

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana astazi 11 martie 2020, la ora 16.00 au fost confirmate inca trei cazuri de infecție cu noul coronavirus, numarul cazurilor ajungand la nivel național la 35, anunta Grupul de Comunicare Strategica. Este vorba despre: – Barbat, 55 ani, București, contact…

- Cu cateva minute in urma a fost confirmat cel de- al 32-lea caz de imbolnavire cu noul coronavirus, anunta Grupul de Comunicare Strategica. Este vorba de un barbat in varsta de 38 ani din Iasi care a intrat in contact cu un caz confirmat in Varșovia – Polonia. Acesta era in autoizolare din data de 9…

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) anunța ca alte trei persoane au fost confirmate cu coronavirus. Doar astazi, 11 persoane au fost diagnosticate, opt in București, una din Arad, una din Caraș-Severin și una din Hunedoara. In total, in Romania au fost inregistrate 28 de cazuri de coronavirus. Cinci…