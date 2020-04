CORONAVIRUS. Încă doi sătmăreni au decedat Din cele 8 decese anunțate in urma cu cateva minute de catre Ministerul Sanatații 2 persoane sunt din pacate din Satu Mare. Iata lista completa: Deces 169 Barbat, 78 ani din jud. Suceava. Internat in SJU Suceava in 29.03.2020. Probe biologice recoltate pentru COVID-19 in data de 31.03.2020. Rezultat pozitiv in data de 03.04.2020. Data […] Citeste articolul mai departe pe satmareanul.net…

Sursa articol si foto: satmareanul.net

