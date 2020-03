CORONAVIRUS. Încă 2 persoane infectate. Sunt 11 cazuri în acest moment Au fost confirmate alte doua cazuri de persoane care sunt infectate cu noul coronavirus (COVID-19), numarul cazurilor ajungand astfel la 11.Un caz privește o tanara de 15 ani din Timișoara, care studiaza in aceeași unitate de invațamant cu ceilalți doi tineri de 16 ani din Timișoara, dar intr-o alta clasa.La acest moment cursurile instituției de […] Citeste articolul mai departe pe satmareanul.net…

