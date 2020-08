Coronavirus: Înăsprirea restricţiilor, extinsă în toată Coreea de Sud Coreea de Sud a anuntat sambata ca va extinde pe intreg teritoriul sau, incepand de duminica, inasprirea restrictiilor aplicate deja in regiunea Seul, pentru a frana raspandirea noului tip de coronavirus, informeaza AFP si Reuters. Decizia a fost luata in conditiile in care Coreea de Sud, care pana acum a reusit sa combata epidemia datorita unei strategii foarte avansate de testari si monitorizare a persoanelor infectate, a inregistrat mai mult de 300 de noi cazuri de COVID-19 timp de doua zile consecutiv, dintre care 332 sambata, un record din martie pana in prezent. "Suntem intr-o faza foarte… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

