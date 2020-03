Coronavirus in viata vedetelor. Ce decizii au luat! Coronavirus in viata vedetelor. Ce decizii au luat! Nici vedetele nu sunt scutite de teama care impanzeste in aceasta perioada intreg mapamondul. iata ce decizii au luat in plina pandemie de Coronavirus! Vezi aceasta postare pe Instagram Cred ca cel mai important in aceasta perioada este sa ne purtam responsabil si sa ramanem calmi. Panica nu ne ajuta cu nimic. Trebuie sa intelegem ca aceasta “vacanta” neasteptata a copiilor nu e prilej pentru a iesi cu ei la mall sau la locurile de joaca. Noi stam acasa, ne jucam, invatam si cautam tot felul de activitati educative pe care sa le facem impreuna.… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

- In plina pandemie de coronavirus, declanșata la nivel mondial, iar cazurile de imbolnaviri cresc alarmant și in Romania, pana in prezent s-au inregistrat 97 de cazuri cu Covid-19, Alina Eremia și-a transmis și ea ingrijorarea legata de acest subiect, intr-o postare pe pagina oficiala de Instagram. Citește…

- ”Ultimele 4 zile au fost intense. Am obosit. Am incercat dupa cum ziceam sa raspund tuturor celor care mi-au scris ingrijorati fiind. Din pacate, cand autoritatile nu raspund, oamenii intreaba alti oameni. Desi, in continuare cel mai bine e sa insistati pe canelele oficiale.Eu sunt usor mai bine in…

- Anamaria Prodan a luat poziție legat de pandemia de Coronavirus care a lovit și Romania. Impresara a declarat ca a plecat acum cateva zile in Dubai, pentru a fi alaturi de soțul ei, Laurențiu Reghecampf. Inainte de plecare, Anamaria a afirmat ca a mers peste tot și ca a avut grija, dar a și condamnat…

- Racii vor fi pusi intr-o situație destul de dificila, in care trebuie sa aleaga intre viața profesionala și cea personala. Nu va fi o decizie ușoara, insa vei vedea ca ceea ce ai ales nu este ceea ce te face fericita. Nativii din zodia Leu vor reuși sa iși gaseasca sufletul pereche, insa acest…

- Doua persoane din județul Prahova sunt suspectate de infectare cu coronavirus. In prezent, autoritațile așteapta rezultatil analizelor. Aici vorbim despre un barbat in varsta de 33 de ani și de o tanara de doar 19 ani. De precizat ca fata s-a aflat in perioada 21- 24 in Italia, dar avea simptome inainte…

- Lora trece printr-o perioada extrem de grea dupa ce și-a pierdut mama . Artista nu-și poate reveni și nu poate accepta ca cea care i-a dat viața nu-i mai este alaturi. Lora, in varsta de 37 de ani, și-a inmormanatat mama, Mihaela Petrescu, zilele trecute, dupa ce o lunga perioada s-a luptat cu nemilosul…

- Noul coronavirus, depistat inițial in orașul Wuhan, este contagios și in perioada de incubație - inainte de apariția simptomelor, lucru ce ingreuneaza eforturile de stopare a raspandirii bolii, au declarat oficialii chinezi, potrivit site-ului postului BBC News, scrie Mediafax.Perioada de…

- Oana Roman și Marius Elisei s-au separat, insa au ramas destule semne de intrebare in urma anunțului facut de vedeta, scrie cancan.ro. Oana nu a scris nimic referitor la un eventual divorț și chiar a ținut sa insiste asupra acestui aspect. Mai mult, din viața fetiței lor nu trebuie sa lipseasca Marius,…