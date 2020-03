Coronavirus - În Ungaria, spectatori solidari cu artiştii ale căror spectacole au fost anulate Propunerea unui locuitor din Budapesta a fost bine primita joi in randul internautilor ungari dupa ce a sugerat sprijinirea mediilor culturale prin renuntarea la rambursarea banilor pentru biletele achizitionate la spectacolele anulate din cauza epidemiei de coronavirus, relateaza AFP. "Am sase bilete la teatru si patru la concerte pentru urmatoarele saptamani", a scris Peter Szantai pe Facebook. "Nu am de gand sa cer rambursarea banilor si sper ca asta ii va ajuta pe artisti, pe managerii salilor si pe oamenii care pun in scena spectacole", a adaugat barbatul. Hashtag-ul sau #nevaltsvisszajegyet… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

