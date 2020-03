Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA Donald Trump a anuntat ca a ordonat instalarea de urgenta a unor spitale de campanie, cu o capacitate totala de 4.000 de paturi, în statele americane cele mai afectate de pandemia de coronavirus: California, New York si Washington, relateaza AFP. În cadrul unei…

- De la Roma la New York si la Paris, 900 de milioane de oameni din lume sunt izolati acasa, in acest weekend, in speranta opririi pandemiei noului cornavirus, care a ucis deja peste 11.400 de persoane si a zdruncinat economia mondiala, relateaza AFP preluat de news.roCITEȘTE ȘI: coronavirus/">Care…

- Nave de croaziera ar putea fi transformate in spitale plutitoare pentru a trata pacientii cu COVID-19, a declarat joi presedintele american Donald Trump, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Seful grupului Carnival, Micky Arison, "a facut o oferta foarte generoasa", a declarat Trump in cadrul…

- Administratia presedintelui american Donald Trump va cere statelor si consiliilor locale din SUA sa adopte masuri agresive impotriva noului coronavirus Covid-19, a indicat miercuri secretarul pentru sanatate Alex Azar, relateaza Reuters. La randul sau, ministrul finantelor Steven Mnuchin a evocat…

- Potrivit sursei citate, aproximativ 3.500 de pasageri si membri ai personalului din 54 de tari se afla la bordul vasului Grand Princess, care a fost tinut in largul coastelor SUA incepand de miercuri, dupa efectuarea testelor in urma decesului din cauza COVID-19 a unui pacient care a calatorit anterior…

- Compania aeriana Ryanair a fost constrânsa sa anuleze pâna la 25% din zborurile italiene pe distanta scurta între 17 martie si 8 aprilie, drept consecinta a virusului Covid-19, informeaza compania low-cost pe propriul site, potrivit Rador."Toti clientii afectati de anulari…

- Bilanțul deceselor și al numarului de persoane infectate cu coronavirus crește de la o zi la alta. In acest context, mai vin doua vești ingrijoratoare: un expert in boli infecțioase afirma ca epidemia ar putea dura și un an intreg, iar China ar putea ajunge in situația in care sa nu-și mai poata ingriji…