- Doua noi cazuri de infectare cu coronavirus au fost confirmate de autoritati, sambata seara, fiind vorba despre o femeie din Vaslui, venita din Italia, si o femeie din Constanta care a intrat in contact cu senatorul Vergil Chitac. Numarul cazurilor a ajuns la 118.

- Coronavirus. Spania intra in carantina, dupa ce numarul cazurilor a crescut alarmant, cu 1.500 intr-o singura zi. Spania se inchide la nivel național ca masura impotriva coronavirusului ca parte a masurilor de stare de urgența, relateaza El Mundo și Cadena Ser, scrie Reuters. Numarul cazurilor de coronavirus…

- Grupul de Comunicare Strategica a confirmat cazurile cu nr. 69 si 70. Este vorba despre un barbat de 26 de ani, din Mehedinti, venit din Italia pe data de 12.03.2020 si o femeie de 52 de ani, din Mehedinti, care a luat contact cu tanarul.Ambele cazuri sunt carantinate la Mehedinti, precizeaza sursa…

- Numarul cazurilor de infectare cu noul coronavirus din Olanda a crescut joi cu 22% ajungand la 614, au declarat responsabili din domeniul sanatatii, citati de Reuters.Cea mai mare parte a infectiilor, 273, au fost raportate in provincia sudica Noord-Brabant, a indicat intr-o declaratie Institutul…

- In Italia, numarul cazurilor de infectare cu coronavirus si cel al deceselor creste vertiginos. Pana in prezent au murit 197 de persoane, s-au imbolnavit 3.916 si s-au vindecat 523. Ieri s-a inregistrat si primul caz de coronavirus din statul Vatican, unde se analizeaza modalitatile in care Papa Francisc…

- Bilantul deceselor provocate de epidemia de coronavirus in Italia a crescut cu 18 in ultimele 24 de ore, la 52, a anuntat luni Agentia pentru Protectie Civila, citata de Reuters, potrivit news.ro.Numarul total al cazurilor de infectii din Italia, tara cea mai afectata de virus din Europa,…

- Epidemia de coronavirus s-a agravat vineri in nordul Italiei, oficialii anuntand 14 noi cazuri confirmate in regiunea instarita Lombardia si alte doua suspecte in cea vecina, Veneto,informeaza Reuters.

Comisia Naționala de Sanatate din China a anunțat marți ca 106 persoane au decedat in urma epidemiei cu noul coronavirus, iar numarul cazurilor confirmate a ajuns la 4.515, informeaza site-ul agenției de știri Reuters.