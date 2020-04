Coronavirus în Rusia: Creștere a infectărilor cu 800%, în două săptămâni Numarul contaminarilor cu noul coronavirus a crescut, miercuri, in Rusia cu peste 3.300, un alt record zilnic pe plan national, ajungand la un total de 24.500 de cazuri, dupa doua saptamani de crestere exponentiala, potrivit dpa, preluata de Agerpres. Astfel, numarul de cazuri de COVID-19 a crescut cu aproximativ 800%, fata de cel de la The post Coronavirus in Rusia: Creștere a infectarilor cu 800%, in doua saptamani appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

