- 258.437 de persoane infectate cu noul coronavirus au fost confirmate pana acum in Romania, cu un numar-record de cazuri noi raportate pentru utimele 24 de ore: 7.733. Ultimul bilanț a adus cifre fara precedent și la decese, 120, și la bolnavi aflați in Terapie Intensiva: 974.La ora 13.00, Grupul de…

- Potrivit informatiilor transmise de Prefectura Prahova, cele 168 de persoane nou confirmate cu SARS-CoV-2 in judet fac parte din urmatoarele categorii de varsta: 0-18 ani - 25, 19 ani -29 ani - 3, 30 ani -39 ani - 33, 40 ani -49 ani - 19, 50 ani -59 ani - 39, 60 ani -69 ani - 30, 70 ani -79 ani -…

- Grupul de Comunicare Strategica a raportat duminica, 18 octombrie, alte 3.920 de infecții cu coronavirus (dintr-un total de 19.507 de teste) și 60 de decese din cauza COVID-19. Vineri, 16 octombrie, a fost atins ultimul record de cazuri, 4.026. Ultimul record de decese a fost atins pe 7 octombrie, cand…

- Grupul de Comunicare Strategica a raportat vineri, 9 octombrie, alte 3.186 de infecții cu coronavirus (dintr-un total de 29.282 de teste) și 52 de decese din cauza COVID-19. Acestea sunt cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Precedentul record, de 3.130 de cazuri, a fost atins chiar ieri,…

- Grupul de Comunicare Strategica a raportat joi, 8 octombrie, alte 3.130 de infecții cu coronavirus (dintr-un total de 30.191 de teste) și 44 de decese din cauza COVID-19. Acestea sunt cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Precedentul record, de 2.958 de cazuri, a fost atins chiar ieri.…

- Grupul de Comunicare Strategica a raportat miercuri, 30 septembrie, alte 2.158 de infecții cu coronavirus (dintr-un total de 26.021 de teste) și 33 de decese din cauza COVID-19. Acestea sunt cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Precedentul record, de 1.767 de cazuri, a fost atins saptamana…

- In ultimele 24 de ore, in Romania au fost raportate peste 1.700 de infecții. Ultimul record negativ al infecțiilor cu coronavirus a fost pe 27 august, cand au fost raportate 1.504 cazuri noi. Numarul pacienților internați la ATI este de 460, in creștere fața de luni. Pana astazi, 16 septembrie, pe teritoriul…

- Numarul de cazuri de coronavirus ce au fost raportate in Romania a ajuns la 66.631, dupa ce un numar record de noi imbolnaviri, adica 1.454, a fost anunțat, joi, de Grupul de Comunicare Strategica. S-a inregistrat și un record de noi decese la pacienți cu COVID-19, adica 53.