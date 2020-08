Stiri pe aceeasi tema

- Alte 1.215 de cazuri de persoane infectate cu COVID-19 au fost depistate in Romania, in ultimele 24 de ore. De asemenea, au fost inregistrate 35 de noi decese. Potrivit bilanțului publicat marți de autoritați, in județul Vaslui a fost inregistrata o creștere uriașa a cazurilor noi, potrivit Digi24.Daca…

- Numarul de cazuri noi de COVID-19 a crescut din nou, la ultima raportare: 1.232. In prezent, pe teritoriul Romaniei sunt confirmate 55.241 de persoane infectate cu noul coronavirus, de la inceputul pandemiei. La ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul…

- In ultimele 24 de ore au fost 1.295 de cazuri noi de COVID-19 din 22.767 de teste efectuate. De asemenea, 39 de persoane au murit din cauza infecțiilor cu coronavirus. Sunt 409 pacienți internați la Terapie Intensiva. Pana astazi, 31 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 50.886 de cazuri…

- In ultimele 24 de ore au fost 1.182 de cazuri noi de infecție cu coronavirus, din 22.049 de teste efectuate. Alte 30 de persoane au murit din cauza COVID-19. Pana astazi, 29 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 48.235 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 26.446…

- Pana astazi, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 36.691 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, se arata in bilantul transmis pe 18 iulie. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 24.865 au fost externate, dintre care 22.488 de pacienți vindecați și 2.377 de pacienți asimptomatici, externați…

- BILANT CORONAVIRUS ROMÂNIA. România înregistreaza un record al infectarilor cu coronavirus. În ultimele 24 de ore au fost 799 de cazuri noi de COVID-19, din 18.986 de teste efectuate.

- BILANT CORONAVIRUS 9 IULIE ROMANIA Citeste si: Proiectul privind carantinarea si izolarea - joi in plenul Camerei Deputatilor DOCUMENT. Update: Intalnire Ciolacu-Arafat loading...

- Record de cazuri de coronavirus in Romania de la inceputul pandemiei. 555 de noi cazuri de coronavirus au fost depistate in ultimele 24 de ore. Un numar apropiat de cazuri a mai fost atins pe 11 aprilie, atunci cand au fost depistate 523 de cazuri și cand Romania se afla in stare de urgența. Știre…