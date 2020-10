Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul total al persoanelor confirmate in Romania cu noul coronavirus a ajuns, marti, la 139.612 de cazuri, dupa ce in ultimele 24 de ore au fost confirmate alte 2.121 de noi imbolnaviri din doar 23.476 de teste efectuate. In acelasi timp sunt inregistrate 5.121 de decese, din care 73 in ultimele…

- Grupul pentru Comunicare Strategica a anuntat joi, 1 octombrie, 2086 cazuri noi de coronavirus si 36 de decese. Este a doua zi consecutiv in care numarul cazurilor noi raportat depaseste 2.000. Alte 37 de persoane infectate cu noul coronavirus au murit. In prezent la ATI sunt internati 557 de pacienti.…

- Numarul cazurilor de COVID inregistrate pe teritoriul Romaniei a ajuns ieri la 127.572, dupa un numar-record de infectari raportate in ultimele 24 de ore. Romania a depașit 2.000 de cazuri noi/ zi.La ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat…

- Autoritațile au dat publicitații, sambata, date actualizate cu privire la situația cazurilor COVID de la nivel național. Astfel, s-a aflat ca in ultimele 24 de ore in Romania au fost inregistrate 1.269 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19). Bilanțul din 5 septembrie indica…

- Grupul de Comunicare Strategica a raportat marți alte 1.053 de infecții cu coronavirus și 60 de decese din cauza COVID-19. Este un nou record de decese, precedentul fiind de 58. Totodata, numar record de pacienți la ATI, in stare grava – 522. Acestea sunt cazuri care nu au mai avut anterior un test…

- In ultimele 24 de ore au fost 1.415 cazuri noi de COVID-19, un nou record al infecțiilor cu coronavirus. Au fost prelucrate 22.607 de teste. De asemenea, in ultima zi au murit 43 de romani din cauza COVID-19, in timp ce la terapie intensiva sunt 485 de pacienți. Pana astazi, 12 august, pe teritoriul…

- In ultimele 24 de ore au fost 1.378 de cazuri noi de COVID-19, din 23.956 de teste efectuate. Este cel mai mare numar de cazuri noi, intr-o singura zi. De asemenea, au fost inregistrate 50 de noi decese din cauza infecțiilor cu coronavirus, un nou record. Pana astazi, 7 august, pe teritoriul Romaniei,…

- Pana astazi, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 36.691 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, se arata in bilantul transmis pe 18 iulie. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 24.865 au fost externate, dintre care 22.488 de pacienți vindecați și 2.377 de pacienți asimptomatici, externați…