- S-a dat publicitații noul bilanț al pandemiei de coronavirus in Romania:De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate alte 226 de noi cazuri de imbolnavire. La ATI, in acest moment, sunt internați 255 de pacienți Pana astazi, 11 mai,…

- Bilanțul pandemiei de coronavirus in Romania, din data de 10 mai:Pana astazi, 10 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 15.362 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 7.051 au fost declarate vindecate și externate.…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat noul bilanț al pandemiei de coronavirus in Romania.Pana astazi, 9 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 15.131 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 6.912 au fost declarate…

- S-au aflat cifre noi cu privire la evoluția situației cazurilor de COVID-19 la nivel național. Datele oficiale actualizate, facute publice de autoritați vineri la ora 13, arata ca pana pe 1 mai in Romania “au fost confirmate 12.567 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus).…

- Grupul de Comunicare Strategica a facut public noul bilanț al pandemiei de coronavirus in Romania. De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate alte 327 de noi cazuri de imbolnavire.La ATI, in acest moment, sunt internați 249 de pacienți. Pana…

- Grupul de Comunicare Strategica a facut public noul bilanț al pandemiei de coronavirus in Romania. Pana astazi, 30 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 12.240 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 4.017 au fost declarate…

- De la intrarea in vigoare a Ordonantei Militare nr. 2 si pana in prezent, au fost plasate in carantina institutionalizata 1.977 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare.De asemenea, 92 de persoane aflate in carantina au parasit locatia in care au fost plasate, pentru acestea fiind dispusa…

- De la intrarea in vigoare a Ordonantei Militare nr. 2 si pana in prezent, au fost plasate in carantina institutionalizata 1.700 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare.De asemenea, 57 de persoane aflate in carantina au parasit locatia in care au fost plasate, pentru acestea fiind dispusa…