Coronavirus în România: Lista cazurilor pe județe la data de 16 aprilie Pana astazi, 16 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.023.565 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 930.942 de pacienți au fost declarați vindecați, transmite GCS. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 3.264 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regasiți in tabelul de mai jos. Nr. crt. Județ Numar de cazuri confirmate(total) Numar de cazuri nou… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

