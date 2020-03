Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile anunta ca au fost inregistrate inca trei decese ale unor persoane infectate cu noul coronavirus, fiind vorba despre pacienti The post Alte trei decese ale unor persoane infectate cu coronavirus, in Romania appeared first on Stiri din judetul Hunedoara .

- Din pacate,, Romania a consemnat, la aceasta ora, a șaptea persoana care era infectata cu COVID 19 și a decedat. Este vorba despre un barbat in varsta de 65 ani, internat la Spitalul Universitar București, confirmat pozitiv in data de 21.03.2020. Pacientul necesita dializa și a fost contact de salon…

- Autoritațile au anunțat ultimul bilanț al epidemiei de coronavirus in Romania – au fost inregistrate alte 29 noi cazuri de imbolnavire. Pana astazi, 18 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 246 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Pe teritoriul Romaniei,…

- Numarul cazurilor de infectare, raportate e autoritațile din Romania ajunge duminica, in jurul amiezii, la 131. * noi cazuri au fost date publicitații. Secretarul de stat in Ministerul Sanatații Nelu Tataru a declarat ca cele opt persoane confirmate duminica sunt persoane care au fost in contact cu…

- Inca trei persoane au fost confirmate cu noul coronavirus, marți seara, fiind vorba de un barbat aflat in carantina la Arad, unul din Reșița și o femeie din Hunedoara. Numarul total de cazuri in Romania ajunge la 28. „Este vorba despre un barbat de 57 ani care s-a intors in cursul zilei de ieri (luni…

- Autoritatile romane anunta ca pana vineri, 6 martie, la nivel național au fost confirmate 7 cazuri de infectați cu coronavirus. Dintre cei 7 care au contactat virusul, 3 sunt declarați vindecați. Unul a fost externat, iar ceilalți doi raman, momentan, sub observație medicala, in spital, conform deciziei…

- Autoritatile au anuntat ca 35 de persoane se afla in carantina institutionalizata in Romania, iar pentru 10.771 de persoane a fost instituita izolarea la domiciliu. Pana miercuri, la ora 17.00, s-au facut 579 de teste, fiind confirmate sase cazuri de infectare cu coronavirus.

- Pana in acest moment nu avem niciun caz de coronavirus confirmat in Romania, anunta autoritatile. 26 de persoane se afla in carantina, iar 2.077 de persoane sunt monitorizate la domiciliu. Totodata, sunt in analiza la Institutul Matei Bals 32 de probe prelevate de la persoane care provin din zonele…