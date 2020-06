Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea OFICIAL: 312 cazuri noi de coronavirus in Romania. Bilanțul total ajunge la 14.811 de imbolnaviri Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații vineri noul bilanț al pandemiei de coronavirus in Romania. Pana astazi, 8 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 14.811 de cazuri…

- Bilantul total al persoanelor infectate in Romania cu noul coronavirus a ajuns vineri la 10.417 de cazuri, dupa ce in ultimele 24 de ore au fost confirmate alte 321 de cazuri noi. In acelasi timp, sunt inregistrate 552 decese, iar 2.817 persoane s-au vindecat, a transmis Grupul de Comunicare Strategica.

- Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații noul bilanț al epidemiei de coronavirus in Romania. De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate alte 321 de noi cazuri de imbolnavire. Maramuresul apare cu 68 de bolnavi. La ATI, in acest moment, sunt internați…

- Alte noua decese au fost inregistrate din cauza noului coronavirus, a anuntat, luni seara, Grupul de Comunicare Strategica (GCS), totalul persoanelor decedate in tara noastra ajungand la 478. In cursul zilei de luni au mai fost anuntate alte 18 cazuri, numarul total de cazuri de deces pentru aceasta…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat vineri, 10 aprilie, noul bilanț. Pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 5.467 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19, dintre care 265 in ultimele 24 de ore. De asemenea, pana acum, s-au inregistrat 257 de decese.

- Pana astazi, 9 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 5.202 de cazuri de persoane infectate cu virusul Covid – 19 (coronavirus), anunța Grupul de Comunicare Strategica. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 647 au fost declarate vindecate și externate. Totodata, pana acum, 229 persoane…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat, marți, ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 360 de noi cazuri confirmate cu noul coronavirus, numarul total al persoanelor infectate fiind de 4.417. Dintre acestea, 460 de persoane au fost vindecate și externate. Potrivit GCS, de luni pana marți au…

- Grupul de Comunicare Strategica anunta inca 3 cazuri noi de infectare cu coronavirus.Este vorba de 3 persoane din judetul Timis. In total, sunt 73 de cazuri confirmate in tara noastra, dintre care doar vineri au fost confirmate 14 infectii cu noul coronavirus. ...