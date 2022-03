Coronavirus in Romania, in prima zi a lunii. A murit un tanar de 25 de ani, nevaccinat. Situatia la Constanta

Coronavirus in Romania, in prima zi a lunii. A murit un tanar…

In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 8.461 cazuri noi de persoane infectate cu SARS ndash; CoV ndash; 2 COVID ndash; 19 , cu 3.704 mai mult decat in ziua anterioara.1.083 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienti reinfectati, testati pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare. A fost inregistrat Decesul de la categoria de varsta 20 29 de ani: Pacient in varsta de 25 de ani, de sex masculin, din Municipiul Bucuresti, care prezenta comorbiditati si era ...