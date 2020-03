Coronavirus in Romania: Doua cazuri noi. S-a ajung la numarul 97

Stiri pe aceeasi tema

- Caz 96 Femeie, 47 ani, din Bucuresti, contact direct al cazului 45, asimptomatica, aflata in autoizolare la domiciliu Caz 97 Barbat, 39 ani, din judetul Dolj, intors in 05.03. din Brescia, in autoizolare pana in 12.05 cand se interneaza la Spitalul de boli infectioase din Craiova cu simptome specifice.…

- Pana astazi, 13 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 75 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cei 75 de cetațeni care au contactat virusul, șase sunt declarați vindecați și au fost externați, transmite Grupul de Comunicare Strategica.Persoanele…

- Autoritațile au confirmat, vineri dimineața, existenta a 64 de cazuri de coronavirus in Romania. Cele mai recente 5 cazuri au fost confirmate in București. La Cluj sunt internați 6 pacienți depistați cu COVID-19. Grupul de Comunicare Strategica a indicat vineri dimineața ca in Capitala s-au inregistrat…

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) anunța ca alte trei persoane au fost confirmate cu coronavirus. Doar astazi, 11 persoane au fost diagnosticate, opt in București, una din Arad, una din Caraș-Severin și una din Hunedoara. In total, in Romania au fost inregistrate 28 de cazuri de coronavirus. Cinci…

- Al optulea caz diagnosticat cu COVID 19 coronavirus pe teritoriul Romaniei este un barbat in varsta de 51 de ani din judetul Olt, care a calatorit din Italia cu acelasi autocar cu barbatul de 71 de ani din Suceava, fiind contact direct al acestuia.Barbatul nu prezinta simptome specifice si este internat…