Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile au anunțat, in aceasta seara, noi cazuri confirmate de coronavirus. Caz 114 Femeie, 38 ani, Hunedoara, contact caz 26 ( tanara care nu a respectat autoizolarea) Caz 115 Femeie, 45 ani, Hunedoara, contact caz 26 Ambele cazuri ( 114 și 115) sunt asistente medicale. Caz 116 Barbat, 60 ani,…

- Autoritațile au anunțat sambata seara trei noi cazuri de imbolnaviri de coronavirus, bilanțul ajungand la 116 cazuri confirmate oficialCaz 114 Femeie, 38 ani, Hunedoara, contact caz 26 ( tanara care nu a respectat autoizolarea)Caz 115 Femeie, 45 ani, Hunedoara, contact caz 26Caz 116 Barbat, 60…

- Caz 110 Barbat, 31 ani, Constanta, contact caz 67 si 68 ( senatorul Chitac) Caz 111 Femeie, 53 ani, din Brasov, contact caz 76 ( barbat venit din Boston) Caz 112 Femeie, 33 ani din Timisoara, venita din Italia in 12.03. in carantina in Timis Caz 113, Barbat, 36 ani din Timisoara, venit din Italia in…

- Autoritațile au conformat, azi noapte, alte șapte cazuri noi de COVID 19. Caz 89 – femeia de 49 de ani a venit din Italia pe data de 10 martie și se afla in autoizolare cand a fost confirmata cu COVID-19. Caz 90 – Femeie, 64 de ani din Neamț, venita din Italia in 09.03 confirmata in […] Articolul Coronavirus…

- Autoritațile au conformat, azi noapte, alte șapte cazuri noi de COVID 19. Caz 89 – femeia de 49 de ani a venit din Italia pe data de 10 martie și se afla in autoizolare cand a fost confirmata cu COVID-19. Caz 90 – Femeie, 64 de ani din Neamț, venita din Italia in 09.03 confirmata in […] Articolul Coronavirus…

- Bilanțul imbolnavirilor cu coronavirus continua sa creasca in Romania, acum fiind de 79 de persoane. Ultimele persoane infectate sunt din Brasov si Covasna: Barbat, de 44 de ani, din Brasov, care s- a intors in data de 11 .03.2020 din Boston și a fost internat cu simptomatologie specifica in data de…

- Inca trei persoane au fost confirmate cu noul coronavirus, marți seara, fiind vorba de un barbat aflat in carantina la Arad, unul din Reșița și o femeie din Hunedoara. Numarul total de cazuri in Romania ajunge la 28. „Este vorba despre un barbat de 57 ani care s-a intors in cursul zilei de ieri (luni…

- Autoritațile au confirmat doua noi cazuri de coronavirus in Romania. Este vorba de un barbat din Maramureș și o femeie din Timișoara. Secretarul de Stat in Ministerul Sanatații, Nelu Tataru, și Secretarul de Stat in Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, au anunțat cele doua noi cazuri intr-o conferința…