- ''Am decis aseara, impreuna cu colegii mei din USR, sa suspendam activitatile publice de precampanie desfasurate in strada si activitatile door to door de distribuire directa de materiale de promovare, pentru a limita riscurile asociate in actualul context'', a scris marti presedintele USR, Dan Barna,…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a anuntat luni ca doreste sa ia masuri "de mare amploare" pentru a relaxa economia americana in fata repercusiunilor epidemiei noului coronavirus, care vor fi prezentate in detaliu marti, noteaza AFP. Liderul administratiei de la Washington s-a…

- Guvernul german a anuntat luni un pachet de masuri destinat sa sustina economia pe fondul epidemiei de coronavirus, care a provocat o teama de recesiune in cea mai mare putere europeana, informeaza AFP, conform agerpres.ro. De asemenea, autoritatile germane au cerut ca in saptamanile urmatoare sa…

- In Romania au fost interzise, incepand de astazi, adunarile de peste o mie de persoane. Transmit acest lucru reprezentanții Grupului de Comunicare Strategica, prin vocea secretarului de stat in Ministerul Sanatații, Raed Arafat. In Romania au fost confirmate pana acum 13 cazuri de infecție cu coronavirus,.…

- Guvernul de la Roma a adoptat duminica dimineata prin decret masuri exceptionale de izolare a milioane de italieni care locuiesc in nordul tarii, precum si masuri restrictive referitoare la intreaga tara si care vor ramane in vigoare pana la 3 aprilie, informeaza AFP. Potrivit dpa, premierul italian…

- Uniunea Europeana analizeaza masuri de protejare a economiei de impactul epidemiei de coronavirus, au declarat luni oficiali europeni, in timp ce riscul sanitar din Europa a fost ridicat la inalt, in urma raspandirii virusului in majoritatea tarilor din blocul comunitar, transmite Reuters.

- Autoritatile din China au luat o serie de masuri pentru a sustine economia afectata grav de epidemia provocata de coronavirus, care este pe cale sa aiba un impact devastator asupra cresterii PIB in primul trimestru, transmite Reuters.