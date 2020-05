Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul total al persoanelor infectate in Romania cu noul coroanvirus a ajuns, sambata, la 12.732 de cazuri, dupa ce au fost confirmate 165 de cazuri noi. In acelasi timp sunt inregistrate 755 de decese, iar 4.328 de persoane s-au vindecat, intre care 219 numai in ultimele 24 de ore.

- Pana astazi, 23 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 10.096 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 2.478 au fost declarate vindecate si externate, informeaza Grupul de Comunicare Strategica. La ATI, in acest moment, sunt…

- Au fost inregistrate 9,242 de imbolnaviri cu noul coronavirus in Romania, pana marți, 21 aprilie, potrivit informarii transmise de Grupul de Comunicare Strategica, la ora 13.00. Sunt raportate 306 cazuri noi, 482 decese, iar peste 2000 de persoane s-au vindecat. Pana luni, erau raportate 8.936 de cazuri…

- De la intrarea in vigoare a Ordonantei Militare nr. 2 si pana in prezent, au fost plasate in carantina institutionalizata 2.078 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare.De asemenea, 104 de persoane aflate in carantina au parasit locatia in care au fost plasate, pentru acestea fiind dispusa…

- Au fost inregistrate 3.864 de cazuri de imbolnaviri cu noul coronavirus in Romania, pana duminica, la ora 13.00. 374 de persoane au fost declarate vindecate. In ultimele 24 de ore au fost confirmate de 251 de noi cazuri. Pana astazi, 5 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 3.864 de cazuri…

- Inca 308 cazuri noi de imbolnaviri cu coronavirus au fost confirmate in ultimele 24 de ore, a transmis, duminica, Grupul de Comunicare Strategica. Sunt cele mai multe raportate intr-o singura zi, iar in total sunt 1760 cazuri in Romania. Pana acum 169 persoane au fost declarate vindecate și externate…

- Ziarul Unirea OFICIAL: 263 de cazuri noi de COVID-19, in Romania. Cea mai mare creștere a numarului de imbolnaviri, in 24 de ore. Bilanțul total OFICIAL: 263 cazuri noi de imbolnaviri cu COVID-19 in Romania. 1292 de persoane infectate cu noul coronavirus Pana astazi, 27 martie, pe teritoriul Romaniei,…

- Pana astazi, 15 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 139 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19. Dintre cei 139 de cetațeni care au contactat virusul, 9 sunt declarați vindecați și au fost externați, a transmis Grupul de Comunicare Strategica.