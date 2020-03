Coronavirus în România. Al șaselea un caz confirmat Numarul pacienților romani diagnosticați cu coronavirus a ajuns, miercuri, la 6. Potrivit informațiilor, cel de-al șaselea pacient ar fi o persoana in varsta de 71 de ani, din Suceava. Citește și Cel mai varstnic pacient infectat cu coronavirus s-a vindecat Tot in cursul zilei de miercuri a mai fost confirmat un caz in Timișoara, pacientul cu numarul cinci fiind un tanar, in varsta de 16 ani. Tanarul este nepotul barbatului de 47 de ani din Timișoara, diagnosticat marți cu coronavirus. Acesta ar fi luat virusul de la o femeie in varsta de 38 de ani, din Timișoara, diagnosticata cu COVID-19 vineri… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

