De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate alte 320 de noi cazuri de imbolnavire. La ATI, in acest moment, sunt internați 178 de pacienți. Pe teritoriul Romaniei, in carantina instituționalizata sunt 1.429 de persoane. Alte 86.167 de persoane sunt in izolare la domiciliu și se afla sub monitorizare medicala.... View Article