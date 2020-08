Numarul cazurilor de COVID inregistrate pe teritoriul Romaniei a sarit de 60.000, ieri, cand ultima raportare a adus 1.350 de cazuri noi.La ora 13:00, Grupul deComunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri,numarul actualizat de decese și situația pe județe.De la ultima informare transmisa deGrupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate 1.350 decazuri noi, depistate in 21.444 de teste. Sunt cu doar 28 mai puținedecat in ziua anterioara, cand s-a atins un record de infectari.Pana acum, in Romania, de la inceputul pandemiei, au fost raportate, in total, 60.623 de cazuri de COVID.Numarulpacienților…