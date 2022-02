Stiri pe aceeasi tema

- 28 ianuarie 2022: Peste 31.000 cazuri de COVID, raportate in Romania – bilanț parțial 28 ianuarie 2022: Peste 31.000 cazuri de COVID, raportate in Romania. 59 decese provocate de CORONAVIRUS – bilanț parțial In cursul dimineții de vineri, 28 ianuarie 2022, autoritațile au transmis bilanțul parțial de…

- 22 ianuarie 2022: Peste 19.000 cazuri de COVID, raportate in Romania – bilanț parțial 22 ianuarie 2022: Peste 19.000 cazuri de COVID, raportate in Romania. 48 decese provocate de CORONAVIRUS – bilanț parțial In cursul dimineții de sambata, 22 ianuarie 2022, autoritațile au transmis bilanțul parțial…

- Autoritațile anunța in bilanțul provizoriu coronavirus de vineri 19.649 de noi cazuri și 49 de decese, inregistrate in ultimele 24 de ore. Este un record al numarului infectarilor de la inceputul pandemiei in Romania. Precedentul a fost de 19.105 cazuri, inregistrat joi – 20 ianuarie. Conform datelor…

- 17 ianuarie: 8.118 cazuri COVID și 17 decese inregistrate in Romania in ultimele 24 de ore. Bilanțul parțial Au fost inregistrate 8.118 de cazuri COVID in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise luni, 17 ianuarie, de Grupul de Comunicare Strategica. In același interval au fost raportate 17 decese…

- 2 ianuarie: 958 cazuri COVID și 17 decese inregistrate in Romania in ultimele 24 de ore. Bilanțul parțial Au fost inregistrate 958 de cazuri noi de COVID, in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise duminica, 2 ianuarie, de Grupul de Comunicare Strategica. In același interval au fost raportate …

- 22 decembrie: 62 de decese și 851 de cazuri COVID in Romania, raportate in ultimele 24 de ore. Bilanțul parțial Au fost inregistrate 851 de cazuri noi de COVID, in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise miercuri, 22 decembrie, de Grupul de Comunicare Strategica. In același interval au fost…

- In ultimele 24 de ore, in Romania au fost raportate 1.149 de cazuri noi de COVID-19 si 66 de decese, dintre care 8 din trecut, potrivit datelor partiale transmise joi de autoritati. Conform datelor existente la data de 2 decembrie 2021, ora 10.00, in intervalul de 24 de ore, au fost inregistrate 1.149…

- In ultimele 24 de ore, in Romania au fost raportate 7.589 de cazuri de COVID-19 si 487 de decese, dintre care 25 din trecut, conform datelor partiale transmise marti de catre autoritati. Bilantul integral va fi transmis la ora 13.00. Luni, fusesera raportate 4.255 de cazuri de COVID-19 si 241 de decese,…