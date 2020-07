Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 283 de persoane au fost retestate pentru coronavirus. Ministrul Sanatatii a precizat ca acestea nu fac parte din cele 592 de cazuri raportate de Grupul de Comunicare Strategica vineri. "Persoanele retestate nu fac parte din cele 592. Nici cele de ieri nu au fost. Sunt retestarile…

- Pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 27.296 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. 1.667 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat. La ora 13:00, Grupul de Comunicare Strategica va prezenta bilanțul actualizat al numarului total de cazuri de COVID-19, numarul de cazuri…

- Pana la aceasta data, la nivel național, au fost prelucrate 608.771 de teste. Astfel, in ultimele 24 de ore au fost prelucrate 11.075 teste, dintre care 320 au rezultat in noi cazuri de Covid-19.De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate alte…

- 345 de noi imbolnaviri cu coronavirus in 24 de ore s-au inregistrat in Romania ieri, 17 iunie, ceea ce reprezinta cel mai mare numar de cazuri din ultimele șase saptamani.La ora 13:00, Grupul de Comunicare Strategica va prezenta bilanțul actualizat al numarului total de cazuri de COVID-19, numarul de…

- De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, in Romania au fost inregistrate alte 197 de noi cazuri de Covid-19. Exista si judete unde nu s-au inregistrat noi cazuri de infectare in ultimele 24 de ore. Astfel, in 12 judete numarul persoanelor diagnosticate a ramas indentic cu…

- Grupul de Comunicare Strategica a transmis ca pana astazi, 9 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 15.131 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 6.912 au fost declarate vindecate și externate. Totodata, pana acum, 926 persoane…

- Un numar de 165 de noi cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus au fost inregistrate in Romania de la ultima informare, ajungandu-se astfel la un total de 12.732 de imbolnaviri, a anuntat sambata Grupul de Comunicare Strategica. Dintre persoanele infectate, 4.547 au fost declarate vindecate…

- Grupul de Comunicare Strategica a transmis ca pana astazi, 26 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 11.036 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 3.054 au fost declarate vindecate și externate. Totodata, pana acum, 608…