Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore s-au inregistrat 4.342 cazuri noi de coronavirus și 101 decese. Un deces a fost inregistrat la categoria de varsta 30-39 de ani. Pana vineri, 5 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost...

- In ultimele 24 de ore s-au inregistrat 2.419 cazuri noi de coronavirus, iar 52 de romani au murit din cauza infecției cu SARS-CoV-2. In ATI sunt 968 de bolnavi. Un deces a fost inregistrat la categoria de varsta 20-29 de ani. Pana duminica, 21 februarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 779.695…

- Autoritațile au anunțat ca de sambata pana duminica au fost inregistrate, in Romania, 1.872 de cazuri noi de COVID-19 și 41 de decese. Pana duminica, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 761.963 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19), iar 708.151 de pacienți au fost declarați…

- In ultimele 24 de ore s-au inregistrat 2.797 cazuri noi de coronavirus, iar 95 de romani au murit din cauza infecției cu SARS-CoV-2. Un deces a fost inregistrat la categoria de varsta 30-39 ani. Pana marți,...

- Un numar de 1.816 de cazuri noi de coronavirus au fost inregistrate duminica, in Romania, iar 54 de romani au murit din cauza SARS-CoV-2. In urma testelor efectuate la nivel național, s-au inregistrat, duminica, 1.816 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2. Pana duminica, 17.776 de persoane…

- 706.475 de cazuri de COVID au fost inregistrate pe teritoriul Romaniei de la inceputul pandemiei, cu aproape 2.700 adaugate la bilanț in ultimele 24 de ore. Tot ultima informare a adus 74 de noi decese și 997 de pacienți la Terapie Intensiva.La ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile…

- In intervalul 7-14 decembrie 2020, in Romania, s-au inregistrat 34.196 de cazuri noi de infectie cu coronavirus, in scadere fata de saptamana anterioara (42.351). Cele mai multe cazuri in 24 de ore de la debutul pandemiei in Romania s-au inregistrat, la 18 noiembrie 2020, respectiv 10.269. Recordul…

- Pana acum, Romania a inregistrat 532.040 de cazuri de infectare cu noul coronavirus. Miercuri, 9 decembrie, au fost raportate 7.365 de cazuri noi de COVID-19 dintr-un numar de 31.458 de teste. In jurul orei 13.00, Grupul de Comunicare Strategica va transmite cele mai noi date despre situația COVID-19…