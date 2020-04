Stiri pe aceeasi tema

- Pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 11.036 de cazuri de persoane infectate cu coronavirus, anunța Grupul de Comunicare Strategica. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 3.054 au fost declarate vindecate și externate.

- Alte 218 de cazuri noi de persoane infectate cu coronavirus au fost inregistrate in Romania in ultimele 24 de ore, numar mult in scadere fata de ziua de ieri, cand au fost anuntate 386 de noi infectari. Astfel, bilantul total este acum de 10.635 imbolnaviri, a anuntat, sambata, Grupul de Comunicare…

- Pana astazi, 21 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 9.242 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 2.153 au fost declarate vindecate si externate. De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana astazi, 15 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 7.216 de cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 1.217 au fost declarate vindecate și externate. Totodata, pana…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat noul bilanț referitor la situația din Romania. In ultimele 24 de ore au fost confirmate 333 de noi cazuri de infectare cu COVID-19, iar totalul pacineților depistați pozitiv a ajuns la 6633. Dintre aceștia, 318 și-au pierdut viața!

- Alte 310 cazuri de infectare cu coronavirus au fost raportate in Romania. Bilanțul imbolnavirilor a ajuns la 6.300, potrivit datelor publicate duminica de Grupul de Comunicare Strategica. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 852 au fost declarate vindecate și externate, iar la Terapie Intensiva sunt…

- Un numar de 1.292 de persoane au fost confirmate, pana in prezent, in Romania, cu noul coronavirus, fiind inregistrate 24 de decese, informeaza vineri Grupul de Comunicare Strategica (GCS). De la ultima informare, au fost inregistrate 263 de noi cazuri de imbolnavire. Pacientii recent confirmati cu…

- Un numar de 168 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus au fost confirmate pana in prezent in Romania, a informat luni Grupul de Comunicare Strategica. ‘Pana astazi, 16 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 168 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID-19 (coronavirus).…