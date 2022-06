Coronavirus în România, 4 iunie. Numărul cazurilor noi se menține sub 500 404 de noi infectari cu coronavirus au fost raportate in ultimul bilanț COVID, cu 222 mai multe decat in ziua anterioara. La ora 13:00, Ministerul Sanatații va anunța bilanțul actualizat, cu noile cazuri de imbolnaviri, numarul de decese și situația pe județe. Cele 404 de cazuri noi au fost depistate dupa efectuarea a 14.702 teste. Autoritațile au raportat la ultimul bilanț și 3 decese COVID inregistrate in ultimele 24 de ore – unu la la categoria de varsta 60-69 de ani, unu la categoria de varsta 70-79 de ani și unu la categoria de varsta peste 80 de ani. Toți pacienții decedați erau nevaccinați… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 491 de persoane infectate cu coronavirus in ultimele 24 de ore a aratat cel mai nou bilanț.La ora 13.00, Ministerul Sanatații va anunța bilanțul actualizat al infectarilor cu coronavirus, al deceselor și al pacienților internați la ATI.Cele 491 de noi infectari au fost depistate dupa efectuarea a 19.153…

- 427 de persoane au fost depistate cu coronavirus in ultimele 24 de ore, dupa efectuarea a 15.788 de teste, potrivit celui mai recent bilanț. La ora 13:00, Ministerul Sanatații va anunța bilanțul actualizat, cu noile cazuri de imbolnaviri, numarul de decese și situația pe județe. Cele 427 de cazuri noi…

- Autoritațile au anunțat vineri 588 de noi infectari cu COVID in ultimele 24 de ore, depistate dupa efectuarea a 18.255 de teste. La ora 13:00, Ministerul Sanatații va comunica bilanțul actualizat, cu noile cazuri de imbolnaviri, numarul de decese și situația pe județe In ultimele 24 de ore au fost inregistrate…

- Autoritațile au anunțat vineri 730 de cazuri noi de persoane infectate cu coronavirus, depistate dupa efectuarea a 19.188 de teste. La ora 13:00, Ministerul Sanatații va anunța bilanțul actualizat, cu noile cazuri de imbolnaviri, numarul de decese și situația pe județe De la debutul pandemiei, 65.551…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 1.107 cazuri noi de persoane infectate cu COVID-19, cu 417 mai puțin fața de ziua anterioara, potrivit bilanțului anunțat miercuri. La ora 13:00, Ministerul Sanatații va anunța bilanțul actualizat, cu noile cazuri de imbolnaviri, numarul de decese și situația…

- Autoritațile au anunțat, in bilanțul de sambata, ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 1.046 de cazuri noi, depistate in 19.652 de teste. La ora 13:00, Ministerul Sanatații va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația pe județe. Conform bilanțului transmis…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 1.255 cazuri noi de persoane infectate cu COVID-19, cu 222 mai puține fața de ziua anterioara, potrivit celui mai recent bilanț.La ora 13:00, Ministerul Sanatații va anunța bilanțul actualizat, cu noile cazuri de imbolnaviri, numarul de decese și situația pe…

- Autoritațile au anunțat in bilanțul de ieri, 6 aprilie, 2.320 de cazuri noi de persoane infectate cu COVID-19. La ora 13:00, Ministerul Sanatații va anunța bilanțul detaliat, cu noile cazuri de imbolnaviri, numarul de decese și situația pe județe In bilanțul de de miercuri, au fost raportate 2.320 de…