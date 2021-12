Romania a ajuns ieri, 3 decembrie, la 1.783.630 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, dupa ce autoritațile au anunțat, in ultimul bilanț, 1.673 de noi imbolnaviri. La ora 11:00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri și numarul actualizat de decese. Bilanțul detaliat va fi anunțat la ora 13:00. Cel mai recent bilanț, cel de vineri, arata 206 decese, dintre care 23 anterioare, dar introduse abia acum in statistica oficiala. Astfel, numarul total al deceselor COVID in Romania a ajuns la 56.890. 6.397 pacienți cu COVID se afla in prezent internați in spitalele…