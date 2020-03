Coronavirus: În România, 367 de persoane confirmate pozitiv. Trei sunt în stare gravă Pana sambata, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 367 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 367 de persoane confirmate pozitiv, 52 au fost declarate vindecate și externate (36 la Timișoara, 11 la București, 3 la Craiova, unul la Constanța și unul la Iași). De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, transmisa vineri, au fost inregistrate alte 59 de noi cazuri de imbolnavire. Pacienții nou confirmați au varsta cuprinsa intre un an și 74 de ani. La ATI, in acest moment, sunt internați 14 pacienți, din care 3 in stare grava.… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

