Romania a ajuns la 1.077.584 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, dupa ce, in ultimele 24 de ore, au fost raportate 158 de noi imbolnaviri. La ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația pe județe. Cel mai recent bilanț arata 29 de noi decese, numar care urca totalul deceselor COVID in Romania la 30.276. 2.372 de pacienți cu COVID se afla in prezent internați in spitalele din Romania, iar 443 dintre aceștia sunt la Terapie Intensiva, cu forme severe. Din totalul cazurilor raportate la nivel național…