Stiri pe aceeasi tema

- Numarul de cazuri noi de imbolnavire cu Covid-19 este din nou in crestere in Uniunea Europeana – mai multe tari raporteaza cresteri ale numarului de infectari mai mari sau similare cu cele din perioada de inceput a pandemiei, din primavara, conform datelor worldometers.info. Romania ocupa ieri locul…

- Numarul de cazuri noi de imbolnavire cu Covid-19 este din nou in creștere in Uniunea Europeana – mai multe țari raporteaza creșteri ale numarului de infectari mai mari sau similare cu cele din perioada de inceput a pandemiei, din primavare, conform datelor worldometers.info.

- Record absolut de infectari cu coronavirus in Romania. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 1 504 cazuri, in urma a peste 25.000 de teste efectuate. Astfel, bilanțul imbolnavirilor cu COVID-19 in țara vecina a ajuns la 83.150, scrie hotnews.ro.

- In ultimele 24 de ore au fost 1.504 cazuri noi de COVID-19, un nou record negativ al infecțiilor cu coronavirus. Ultimul record de cazuri noi a fost pe 13 august, cand autoritațile au transmis ca 1.454 de romani s-au infectat cu noul coronavirus.

- Ziarul Unirea OFICIAL| NOU RECORD de infectari cu COVID-19! 994 cazuri noi de coronavirus in Romania. Bilanțul total ajunge la 39.133 de imbolnaviri Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații, marți, noul bilanț al pandemiei de coronavirus in Romania. Pana astazi, 21 iulie, pe teritoriul Romaniei,…

- Ziarul Unirea OFICIAL| 889 noi cazuri in Romania: Batem RECORD dupa RECORD la numarul de infectari cu COVID-19 Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații sambata noul bilanț al pandemiei de coronavirus in Romania. Pana astazi, 18 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 36.691 de cazuri…

- Romania a atins, sambata, un nou record de infectari cu coronavirus: 698 au fost raportate in ultimele 24 de ore, la 14.610 teste efectuate. Alți 24 de oameni au murit. EXCLUSIV Cate teste a facut fiecare județ de la inceputul crizei COVID-19. Patru județe nu testeaza nici acum deloc / Mai mult de o…

- BILANT CORONAVIRUS 8 IULIE ROMÂNIA. Record de cazuri noi de coronavirus într-o zi în România. Autoritatile au anuntat 555 de noi cazuri de îmbolnavirea cu COVID-19 dupa efectuare a 13.147 de teste.