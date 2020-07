Coronavirus în România, 3 iulie: 28.166 (+420) de persoane infectate, 1.708 (+21) decese BUCUREȘTI, 3 iul - Sputnik, Marius Holdean. Buletinul oficial de la ora 13.00 de astazi informeaza ca dintre persoanele confirmate pozitiv, 20.432 au fost externate, dintre care 19.545 de pacienți vindecați și 887 de pacienți asimptomatici, externați la 10 zile dupa depistare. © AFP 2020 / AHMAD AL-RUBAYEANSP: Scade numarul cazurilor de infectare cu COVID-19, dar in unele zone situația e gravaGCS precizeaza ca numarul de pacienți asimptomatici a suferit modificari fața de ziua anterioara ca urmare a actualizarii datelor de catre unitațile sanitare, in ultimele 24 de ore. Numarul… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 2 iul - Sputnik. Alte 252 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care șapte in regiunea transnistreana. Astfel, bilanțul persoanelor infectate de la inceputul pandemiei a ajuns la 17 150 de cazuri. Intr-un comunicat de presa, Ministerul…

- BUCUREȘTI, 19 iun - Sputnik, Marius Holdean. Numarul deceselor persoanelor diagnosticate cu infecția COVID-19 se ridica la 1.484 persoane, informeaza buletinul oficial de astazi al GCS. © Photo : Organizatia Mondiala a SanatatiiReprezentant OMS: Doar purtand masca nu suntem protejați de COVID-19…

- In ceea ce privește situația cetațenilor romani aflați in alte state, potrivit informațiilor obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, 2.348 de cetațeni romani au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 (coronavirus): 1.387 in Italia, 560 in Spania,…

- BUCUREȘTI, 30 apr – Sputnik. Numarul persoanelor infectate cu coronavirus in Rusia a depașit 100 de mii, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 7099 de cazuri noi, anunța Centrul operativ pentru combaterea COVID-19. © Photo : фонд «Гуманитарный мир»In premiera in istoria TV: cum va avea…

- Pana duminica la pranz, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 11.036 de cazuri de persoane infectate cu coronavirus. De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate alte 401 noi cazuri. 3.054 de persoane au fost declarate vindecate și externate. De la intrarea…

- In ceea ce privește situația cetațenilor romani aflați in alte state, potrivit informațiilor obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, 703 de cetațeni romani au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 (coronavirus): 420 in Italia, 196 in Spania, 21 in…

- Inca opt romani infectati cu noul coronavirus au murit in strainatate - doi in Italia, cinci in Marea Britanie si unul in Suedia -, iar numarul celor testati pozitiv cu COVID-19 este 651, informeaza Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Potrivit GCS, din cei 651 de cetateni romani confirmati ca fiind…

- In total 631 de cetateni romani din strainatate au fost testati pozitiv cu noul coronavirus, iar numarul romanilor care au murit in urma infectarii cu SARS-CoV-2, in afara tarii, ramane 29, informeaza marti Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Potrivit GCS, din cei 631 de cetateni romani confirmati…