Coronavirus în România, 28 martie 2022. Numărul cazurilor noi a scăzut sub 2.000 Autoritațile au raportat duminica 1.939 de cazuri de persoane infectate cu coronavirus, depistate in ultimele 24 de ore, dupa efectuarea a 17.908 de teste rapide și PCR. La ora 13.00, autoritațile vor anunța bilanțul detaliat, cu noile cazuri de imbolnaviri, numarul de decese și situația pe județe. Numarul cazurilor este in scadere fața de ziua de sambata, cand s-au inregistrat peste 3.100 de cazuri. Cele 17.908 de teste, dintre care 7.759 teste RT-PCR (3.746 in baza definiției de caz și a protocolului medical și 4.013 la cerere) și 10.149 de teste rapide antigenice. In intervalul 26 martie 2022-27… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile au raportat sambata 3.100 de cazuri de persoane infectate cu coronavirus depistate in ultimele 24 de ore, dupa efectuarea a 27.047 de teste rapide și PCR.La ora 13.00, autoritațile vor anunța bilanțul detaliat, cu noile cazuri de imbolnaviri, numarul de decese și situația pe județe.Numarul…

- Autoritațile au raportat miercuri 4.521 de cazuri de persoane infectate cu coronavirus, depistate in ultimele 24 de ore, dupa efectuarea a 37.588 de teste rapide și PCR.La ora 13.00, autoritațile vor anunța bilanțul detaliat, cu noile cazuri de imbolnaviri, numarul de decese și situația pe județe.Numarul…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 1.626 de cazuri noi de persoane infectate cu noul coronavirus, conform bilanțului transmis duminica de Ministerul Sanatații. La ora 13.00, Ministerul Sanatații va anunța bilanțul detaliat, cu noile cazuri de imbolnaviri, numarul de decese și situația pe județe…

- Joi, autoritațile au anunțat 3.565 de cazuri de persoane infectate cu coronavirus, depistate in ultimele 24 de ore dupa efectuarea a 36.645 de teste rapide și PCR. Numarul este in scadere fața de ziua de miercuri. La ora 10.00, Grupul de Comunicare Strategica va publica bilanțul provizoriu in care vor…

- Autoritațile au transmis marți, 8 martie, in ultimul bilanț, ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 5.461 de cazuri de persoane pozitive cu COVID, dupa efectuarea a 50.961 de teste. Numarul cazurilor zilnice noi s-a menținut astfel sub 6.000 pentru a șasea oara consecutiv. La ora 13.00, Grupul…

- Numarul cazurilor de COVID inregistrate pe teritoriul Romaniei a ajuns ieri la 2.708.315. De asemenea, autoritațile au transmis ca au fost inregistrate, joi, 115 decese dintre care 10 anterioare intervalului de referința.La ora 10.00, Grupul de Comunicare Strategica va publica bilanțul provizoriu in…

- Numarul cazurilor de COVID inregistrate pe teritoriul Romaniei a ajuns ieri la 2.708.315. De asemenea, autoritațile au transmis ca au fost inregistrate, joi, 115 decese dintre care 10 anterioare intervalului de referința. La ora 10.00, Grupul de Comunicare Strategica va publica bilanțul provizoriu in…

- Numarul cazurilor de COVID inregistrate pe teritoriul Romaniei a ajuns ieri la 2.531.597, iar in prezent la Terapie Intensiva sunt internate 1.152 de persoane, cu 6 mai mult decat in ziua anterioara. La ora 10:00, Grupul de Comunicare Strategica va publica bilanțul provizoriu in care vor fi anunțate…