- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat in urma cu puțin timp noul bilanț al zilei referitor la numarul cazurilor de infectare cu COVID-19. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate alte 167 de noi cazuri, iar totalul ajunge astfel la 16.871.

- Ziarul Unirea OFICIAL: 267 cazuri noi de coronavirus in Romania. Bilanțul total ajunge la 16.704 de imbolnaviri Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații sambata noul bilanț al pandemiei de coronavirus in Romania. Grupul de Comunicare Strategica anunța ca, pana astazi, 16 mai, pe teritoriul…

- Ziarul Unirea OFICIAL: 320 cazuri noi de coronavirus in Romania. Bilanțul total ajunge la 15.131 de imbolnaviri Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații vineri noul bilanț al pandemiei de coronavirus in Romania. De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost…

- Ziarul Unirea Alte noua DECESE provocate de coronavirus in Romania. Bilanțul total ajunge la 628 de morți Grupul de Comunicare Strategica a anunțat inca 9 decese din cauza COVID-19, bilanțul morților ajungand la 628. Deces 620 Femeie, 72 ani din județul Bacau. Data internarii: 13.04.2020, in secția…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat noi decese survenite in ultimele zile din cauza complicațiilor provocate de virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Bilanțul total a ajuns in Romania la 545. Deces nr. 528 – Femeie, 60 ani din județul Vrancea Data internarii: 02.04.2020 in Spitalul…

- Alte 310 cazuri de infectare cu coronavirus au fost raportate in Romania. Bilanțul imbolnavirilor a ajuns la 6.300, potrivit datelor publicate duminica de Grupul de Comunicare Strategica. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 852 au fost declarate vindecate și externate, iar la Terapie Intensiva sunt…

- Inca 523 de cazuri noi de persoane infectate cu noul coronavirus au fost inregistrate in Romania, numarul total al testelor pozitive ridicandu-se la 5.990, informeaza Grupul de Comunicare Strategica (GCS), potrivit Agerpres.

- Un numar de 265 de cazuri noi de persoane infectate cu noul coronavirus au fost inregistrate in Romania de la ultima informare, numarul total al imbolnavirilor ridicandu-se la 5.467, a informat vineri Grupul de Comunicare Strategica (GCS)....