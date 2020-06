Coronavirus în România, 27 iunie. Peste 70% din cei infectaţi s-au vindecat Romania a ajuns la 25.697 de cazuri de COVID-19, dupa ce au fost confirmate 411 cazuri noi. Bilantul deceselor a ajuns la 1.579, iar la Terapie intensiva se afla 186 de pacienti.Din cele 25.697 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID–19, 18.181 au fost declarate vindecate și externate. Pana in prezent, 1.579 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.La ATI, in acest moment, sunt internați 186 de pacienți. Pe teritoriul Romaniei, in carantina instituționalizata sunt 1.121 de persoane. Alte 73.992 de persoane sunt in izolare la domiciliu și se afla sub monitorizare medicala.… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

