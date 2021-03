Cornelia Catanga a murit in aceasta dimineata

Potrivit Romania TV, in aceasta dimineata, la ora 05.00, Cornelia Catanga, celebra interpreta de muzica lautareasca, a murit. Aceasta era in spital infectata cu Covid. Cornelia Catanga avea 63 de ani.Cornelia Catanga s a nascut in anul 1958, in satul Zeletin, judetul Buzau si este nepoata violonistei Maricica… [citeste mai departe]