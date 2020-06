Stiri pe aceeasi tema

- Pana joi, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 25.286 cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 17.906 au fost declarate vindecate și externate. Pana astazi, 1.565 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat. In intervalul…

- CORONAVIRUS ROMANIA. "Ar trebui sa analizam ce s-a intamplat in ultimele doua saptamani. Am avut o variatie intre 3-5% din probe pozitive. Azi am avut 4% dintr-un numar ceva mai mare de teste, peste 12.000. Daca este un accident o sa vedem zilele urmatoare. Cred ca ne aflam in continuare pe un trend…

- 460 de noi cazuri de coronavirus au fost depistate in ultimele 24 ore in Romania din 12.555 de teste prelucrate, fiind un record pentru ultimele doua luni. Doar in perioada de varf a epidemiei s-au mai inregistrat de opt ori peste 400 de cazuri. Alte zece decese au fost raportate in ultimele 24 de ore,…

- In ultima saptamana, numarul de cazuri a depașit in majoritatea zilelor pragul de 300. Miercuri, autoritațile au anunțat 321 de cazuri noi de infectare cu coronavirus și 16 decese. Ziua de miercuri a adus o creștere semnificativa a numarului de cazuri, comparativ cu marți, cand autoritațile anunțasera…

- In intervalul 24.06.2020 (10:00) – 25.06.2020 (10:00) au fost inregistrate 10 decese (7 barbați și 3 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in spitalele din Bacau, Botoșani, Brașov, Constanța, Ialomița, Iași, București și Sibiu. Dintre acestea, 1 decese au fost intregistrate…

